В Сети появилось видео геймплея демоверсии Diablo 4

В Сети появилась видеозапись геймплея демоверсии компьютерной игры Diablo IV. Она была опубликована на YouTube-канале GamersPrey в среду, 21 декабря.

Продолжительность видео — 23 минуты.

Выход игры Diablo IV, являющейся продолжением культовой серии игр Diablo, запланирован на 6 июня 2023 года на PC, PlayStation и Xbox. Ее выпуском занимается американская компания Blizzard Entertainment.

Четвертая игра в серии обещает более богатую кастомизацию персонажей, чем в предыдущих частях, более сотни подземелий, больше возможностей получения персонажем открытого опыта и многое другое.

Двумя днями ранее сообщалось, что фанаты игры Star Wars: Dark Forces выпустили ее ремастер. Проект получил название The Force Engine. Работа над ним велась в течение трех лет. Новая версия игры обладает улучшенной графикой Dark Forces, а также дополнительными современными функциями, такими как полный обзор мышью и новая система сохранений.