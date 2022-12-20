Фанаты выпустили ремастер к классическому шутеру Star Wars: Dark Forces
Фанаты компьютерной игры Star Wars: Dark Forces выпустили ее ремастер. Об этом сообщается на сайте проекта 19 декабря.
Проект получил название The Force Engine. Работа над ним велась в течение трех лет.
«После трех лет разработки мы готовы объявить о выпуске версии 1.0 The Force Engine (TFE). Это проект, целью которого является реинжиниринг и перестройка Jedi Engine для современных систем и игр, которые использовали этот движок, — Dark Forces и Outlaws. В версии 1.0 поддержка Dark Forces завершена», — говорится на сайте.
The Force Engine — это полная переработка игрового движка Jedi Engine из 90-х годов.
Новая версия игры обладает улучшенной графикой Dark Forces, а также дополнительными современными функциями, такими как полный обзор мышью и новая система сохранений.
Ранее в тот же день компания CD Projekt RED выпустила критическое обновление для новой версии игры The Witcher 3: Wild Hunt. Оно призвано улучшить общую стабильность и производительность игры, а также исправить ошибку с оверлеями GOG и Steam.