CDPR выпустила хотфикс для PC-версии The Witcher 3: Wild Hunt

Компания CD Projekt RED выпустила критическое обновление для обновленной версии игры The Witcher 3: Wild Hunt. Об этом она сообщила 19 декабря в своем Twitter.

«Мы только что выпустили хотфикс для «Ведьмак 3: Дикая Охота» на ПК: он призван улучшить общую стабильность и производительность игры, а также исправить ошибку с оверлеями GOG и Steam. Наши команды работают над дальнейшим улучшением игры на всех платформах», — говорится в сообщении.

Обновленная версия The Witcher 3 вышла 14 декабря и вызвала нарекания у пользователей из-за сниженной производительности.

26 октября CD Projekt RED сообщила о разработке ремейка оригинальной компьютерной игры The Witcher. Новая игра разрабатывается полностью с нуля и выйдет на движке Unreal Engine 5.

До этого, 4 октября, CD Projekt RED анонсировала семь новых игр в своих вселенных. В них вошли сиквел Cyberpunk 2077, а также три проекта по The Witcher и другие игры.