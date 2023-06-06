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В ГД заявили о необходимости потребовать компенсацию после прорыва Каховской ГЭС

Депутат Госдумы Чепа заявил, что надо требовать компенсацию с Запада за разрушение Каховской ГЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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России придется восстанавливать частично разрушенную Каховскую ГЭС и другую инфраструктуру, которая пострадала в ходе боевых действий. Необходимо потребовать компенсацию за проведение этих работ со стран Запада, поставлявших оружие Украине. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил во вторник, 6 июня.

«Нашим следственным органам необходимо будет установить, с помощью чего именно был произведен взрыв: с помощью РСЗО «Ольха» или западного оружия? В последнем случае нужно потребовать компенсацию с Запада на восстановление инфраструктуры», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам парламентария, уже не так важно, согласятся ли западные страны компенсировать затраты на восстановление. Россия в любом случае должна выдвинуть данное требование.

«Требовать надо в любом случае. Причем, требовать жестко. Следует вспомнить, как [бывший глава СССР Никита. — Ред.] Хрущев стучал каблуком по трибуне ООН. Надо стучать», — подчеркнул политик.

Главная для Крыма: что нужно знать о Каховской ГЭС
Угроза разрушения нависла над гидроэлектростанцией еще полгода назад

Утром во вторник произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду, сообщается на сайте aif.ru. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

Вода из Днепра затопила улицы Новой Каховки. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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