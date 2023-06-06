В ГД заявили о необходимости потребовать компенсацию после прорыва Каховской ГЭС

России придется восстанавливать частично разрушенную Каховскую ГЭС и другую инфраструктуру, которая пострадала в ходе боевых действий. Необходимо потребовать компенсацию за проведение этих работ со стран Запада, поставлявших оружие Украине. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил во вторник, 6 июня.

«Нашим следственным органам необходимо будет установить, с помощью чего именно был произведен взрыв: с помощью РСЗО «Ольха» или западного оружия? В последнем случае нужно потребовать компенсацию с Запада на восстановление инфраструктуры», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам парламентария, уже не так важно, согласятся ли западные страны компенсировать затраты на восстановление. Россия в любом случае должна выдвинуть данное требование.

«Требовать надо в любом случае. Причем, требовать жестко. Следует вспомнить, как [бывший глава СССР Никита. — Ред.] Хрущев стучал каблуком по трибуне ООН. Надо стучать», — подчеркнул политик.

Утром во вторник произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду, сообщается на сайте aif.ru. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

Вода из Днепра затопила улицы Новой Каховки. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.