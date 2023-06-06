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Эксперт объяснил опасность пресеченного ФСБ теракта с украинской «грязной бомбой»

Криминалист Игнатов: украинская «грязная бомба», которую планировалось подорвать под Иваново, были опасна всему живому
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Фото: ФСБ РФ
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«Грязная бомба», которую планировали подорвать украинские спецслужбы в Ивановской области, могла бы нанести огромный ущерб всему живому. Об этом 6 июня рассказал «Известиям» криминалист, бывший сотрудник органов по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов.

«Это может привести к печальным последствиям для здоровья людей, животных и растений. Кроме того, использование обедненного урана увеличивает мощность взрыва. Например, бомба со 100 кг пластита при добавлении урана увеличивает свой эквивалент до 300 кг», — заявил он.

По его словам, осуществить прорыв «грязной бомбы» было бы невозможно без создания целой подпольной ячейки на территории России.

«Любая спецслужба мира всегда пользуется возможностью забросить своих сотрудников и агентов на территорию вражеского государства с целью проведения терактов либо вербовки местного населения», — объяснил он.

Такое оружие не имеет военного применения, а используется для совершения геноцида, отметил военный эксперт Павел Рыжевский.

«Это террористы, которые не считаются с жизнями людей. Идет заражение окружающей среды — воды, воздуха, инфраструктуры, идет облучение людей и животных», — пояснил он.

Для предотвращения подобных происшествий необходима не только слаженная работа спецслужб, но и бдительность гражданского населения, считает ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев.

«Люди должны знать, куда обращаться, если возникнет какая-то сложная ситуация или радиационная, биологическая угроза. Правоохранительным органам и другим службам необходимо разработать и выпустить такие памятки», — заявил он.

Летательный исход: ФСБ пресекла попытку теракта с «грязной бомбой»
Диверсанты планировали нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры в Ивановской области

Ранее в этот день в ФСБ России рассказали, что ведомство получило дополнительные данные о планировании и подготовке главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины теракта на территории России с использованием «грязной бомбы». Диверсанты собирались подорвать самолеты дальней авиации, дислоцированные на аэродроме Северный в Ивановской области.

В ходе операции были задержаны два украинских летчика, которые должны были доставить взрывчатку для совершения терактов на территории России. Они дали признательные показания.

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