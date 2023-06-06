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ФСБ получила дополнительные данные о подготовке Украиной теракта с «грязной бомбой»

ФСБ: два украинских пилота дали признательные показания о планируемых ГУР терактах
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Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила дополнительные данные о планировании и подготовке Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины совершить теракт на территории России с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник, 6 июня.

«В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме «Северный» в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы», — указывается в сообщении.

Согласно полученной информации, для организации диверсий в России начальником ГУР минобороны Украины Кириллом Будановым создана З служба указанного ведомства. В ее состав включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории РФ средствами поражения, а также нанесения ударов через сброс бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

Координация использования легкомоторной авиации поручена войсковой части № 3449 с условным наименованием «Легион», входящей в состав ГУР, указали в ФСБ.

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Также известно о разработке плана по доставке и закладке «грязных бомб», оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения местности в негодность для проживания людей. Это подразделение, по данным ФСБ, с начала года спланировало и осуществило пять боевых вылетов на территорию России, повредив объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах РФ.

В ходе спецопераций два пилота были задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых украинской стороной терактах.

Российская сторона неоднократно высказала опасения по поводу того, что Украина планирует применить на территории РФ «грязную бомбу».

Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина сохранила возможности по созданию опасных типов вооружения, в том числе «грязной бомбы». Дипломат отмечала, что все попытки реализации подобных проектов тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами.

Кроме того, 5 мая начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечал, что министерство энергетики США занималось вербовкой ранее работавших на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. Деятельность осуществлялась на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.

Ранее, 24 октября 2022 года, Кириллов сообщал о том, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

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