Захарова заявила о сохранении на Украине возможности создания «грязной бомбы»

Российские профильные ведомства продолжили наблюдение за действиями Украины по созданию «грязной бомбы». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга в четверг, 27 апреля.

Она подчеркнула, что Украина сохранила возможности по созданию опасных типов вооружения, поэтому все попытки реализации этих проектов находятся под наблюдением.

«Что касается возможностей для обретения Украиной ядерного оружия либо создания «грязной бомбы», то любые признаки подобной активности самым тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами», — цитирует дипломата телеканал «360».

1 марта Захарова заявила, что Россия обеспокоена данными, что украинская провокация с радиоактивными веществами может пройти недалеко от Приднестровья, где киевский режим и так нагнетает напряженность.

Она указала на имеющуюся информацию о доставке 16 и 19 февраля в порты Одесской области радиоактивных материалов с англоязычной маркировкой. По ее словам, украинская общественность в лице блогеров и представителей СМИ выразила опасения, что речь может идти о неких компонентах для снаряжения боеприпасов и даже изготовления «грязной бомбы», передает RT.

Ранее, 17 ноября прошлого года, была обнародована резолюция МАГАТЭ, где говорилось, что на Украине не обнаружили следы изготовления «грязной бомбы».

9 ноября директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что агентство направило своих инспекторов на территорию Украины сразу после того, как появились заявления о «грязной бомбе». При этом сотрудники так и не смогли обнаружить свидетельств ее создания.

Тогда же представитель российской делегации на заседании Генеральной ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за 2022 год Александр Шевченко призвал агентство продолжать проверки Украины для того, чтобы предотвратить создание «грязной бомбы» на территории страны. Он подчеркнул, что Киев располагает необходимой производственной базой и научным потенциалом для создания «грязной бомбы».

Заявления о том, что Киев готов применить «грязную бомбу», появились 23 октября. Сообщалось, что подрыв мог использоваться в качестве провокации против РФ, чтобы убедить мировое сообщество в применении российской стороной ядерного оружия.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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