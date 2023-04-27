Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили об ударе от Си Цзиньпина после его слов о «корыстных целях» на Украине
Мир
Захарова заявила о выходе кампании Киева против УПЦ на новый уровень
Армия
Штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами Артемовска
Мир
Гросси заявил о планах создать зону безопасности вокруг ЗАЭС до конца года
Мир
Зеленский вновь попросил у Запада самолеты и вооружение
Мир
РФ примет решение о продлении зерновой сделки после межведомственных консультаций
Общество
Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
Общество
Мировой суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia еще на 2 млн рублей
Происшествия
Кировский губернатор заявил о выбросе хлора в городе Кирово-Чепецк
Мир
Захарова заявила о сохранении на Украине возможности создания «грязной бомбы»
Политика
Пушилин заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ДНР
Мир
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юге Ирана
Наука и техника
Астероид размером с Эйфелеву башню сблизился с Землей

Захарова заявила о сохранении на Украине возможности создания «грязной бомбы»

0
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские профильные ведомства продолжили наблюдение за действиями Украины по созданию «грязной бомбы». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга в четверг, 27 апреля.

Она подчеркнула, что Украина сохранила возможности по созданию опасных типов вооружения, поэтому все попытки реализации этих проектов находятся под наблюдением.

«Что касается возможностей для обретения Украиной ядерного оружия либо создания «грязной бомбы», то любые признаки подобной активности самым тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами», — цитирует дипломата телеканал «360».

Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы
Серьезный инцидент с оружием массового поражения затронет весь континент, считают военные эксперты

1 марта Захарова заявила, что Россия обеспокоена данными, что украинская провокация с радиоактивными веществами может пройти недалеко от Приднестровья, где киевский режим и так нагнетает напряженность.

Она указала на имеющуюся информацию о доставке 16 и 19 февраля в порты Одесской области радиоактивных материалов с англоязычной маркировкой. По ее словам, украинская общественность в лице блогеров и представителей СМИ выразила опасения, что речь может идти о неких компонентах для снаряжения боеприпасов и даже изготовления «грязной бомбы», передает RT.

Ранее, 17 ноября прошлого года, была обнародована резолюция МАГАТЭ, где говорилось, что на Украине не обнаружили следы изготовления «грязной бомбы».

9 ноября директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что агентство направило своих инспекторов на территорию Украины сразу после того, как появились заявления о «грязной бомбе». При этом сотрудники так и не смогли обнаружить свидетельств ее создания.

Тогда же представитель российской делегации на заседании Генеральной ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за 2022 год Александр Шевченко призвал агентство продолжать проверки Украины для того, чтобы предотвратить создание «грязной бомбы» на территории страны. Он подчеркнул, что Киев располагает необходимой производственной базой и научным потенциалом для создания «грязной бомбы».

Заявления о том, что Киев готов применить «грязную бомбу», появились 23 октября. Сообщалось, что подрыв мог использоваться в качестве провокации против РФ, чтобы убедить мировое сообщество в применении российской стороной ядерного оружия.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023