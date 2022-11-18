Следы изготовления «грязной бомбы» на Украине не обнаружены. Об этом говорится в резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 17 ноября.

«Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, что агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации («грязных бомб»), в трех местах на Украине, куда был предоставлен полный доступ», — говорится в документе.

Ранее, 9 ноября, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что агентство направило своих инспекторов на территорию Украины сразу после того, как появились заявления о «грязной бомбе», однако так и не смогло обнаружить свидетельств ее создания.

В этот же день посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что власти Украины превратили свою страну в антироссийский плацдарм по указанию США. Он также обвинил Киев в создании угрозы мировой безопасности потенциальным осуществлением диверсии с применением «грязной бомбы» или провокации на АЭС.

Заявления о том, что Киев готов применить «грязную бомбу» появились 23 октября. Сообщалось, что подрыв мог использоваться в качестве провокации против РФ, чтобы убедить мировое сообщество в применении российской стороной ядерного оружия. Позднее, 3 ноября, сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ завершили проверку трех объектов на территории Украины после информации о «грязной бомбе» и запроса Киева посетить страну, но не выявили какой-либо ядерной активности на местах.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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