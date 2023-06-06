Задержанный украинский летчик рассказал о доставке в РФ взрывчатки для терактов

Двое задержанных украинских летчиков рассказали сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о том, как Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины подготавливало теракты на территории РФ. Видео их допросов публикуют 6 июня «Известия».

«Я, Шиманский Дмитрий Леонидович, прибыл на территорию Российской Федерации из Украины по заданию ГУР МО для передачи компонентов взрывчатых веществ и дронов для террористических действий на территории Российской Федерации, был задержан», — представляется один из задержанных.

На своем легкомоторном самолете Шиманский долетел до Тулы, там его задержали сотрудники ФСБ сразу после посадки. На борту, в частности, обнаружили 3 кг взрывчатки, два дрона и пистолет с боекомплектом.

Еще до начала специальной военной операции по защите Донбасса украинца объявили в розыск в России. Так, Шиманский рассказал, что в 2022 году по приказу начальника ГУР Кирилла Буднова было создано отдельное управление, задачей которого было планирование и совершение терактов в России. Тогда управление набрало штат пилотов легкомоторной авиации.

Летное поле, где базируются эти самолеты, украинские разведчики называют «Легионом». Всего оттуда было произведено пять боевых вылетов. Сейчас там продолжают специальную подготовку пилотов. Их обучают сбрасывать бомбы на важные объекты инфраструктуры или доставлять оружие, взрывчатку диверсантам на земле.

По словам Шиманского, ранее руководство украинской разведки также обсуждало вопрос создания и переброски «грязной бомбы», радиоактивных заражений, малых ядерных переносных зарядов.

Второй пилот — Александр Морозов — был задержан в Брянской области. Двумя легкомоторными самолетами в регионе была предпринята попытка сбросить бомбы на комбинат «Слава». Летчики промахнулись. После этого воздушное судно Морозова потерпело крушение. Украинца задержали, его обвиняют в терроризме.

«Мои действия по российским законам рассматриваются не как воинское преступление в ходе боевых действий, а как террористический акт, поэтому я не в военной форме, а в форме заключенного», — сказал он.

О том, что Будановым была создана специальная служба для планирования и подготовки терактов в России с использование «грязной бомбы», журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали ранее в этот день. В состав службы включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории РФ средствами поражения, а также нанесения ударов через сброс бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

До этого, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина сохранила возможности по созданию опасных типов вооружения, в том числе «грязной бомбы». Дипломат отмечала, что все попытки реализации подобных проектов тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами.

Помимо этого, 5 мая, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечал, что министерство энергетики США занималось вербовкой ранее работавших на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. Деятельность осуществлялась на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.

Ранее, 24 октября 2022 года, Кириллов сообщал о том, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».