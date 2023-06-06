Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС, сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 6 июня.

Корреспондент с крыши одного из зданий показал ситуацию в результате ЧП. На кадрах видно, насколько значительно поднялся уровень воды после удара.

По словам Тимашева, украинские боевики продолжают обстреливать город Новая Каховка, а также наносят удары по району вблизи гидроэлектростанции.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м из-за разрушений на гидроэлектростанции. Мирных жителей вывозят из прибрежных подтопленных зон.

Утром 6 июня Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень после прорыва достиг 12 м.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в свою очередь сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Кроме того, Леонтьев сообщил, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала (СКК) нет, так как головная станция находится выше плотины.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.