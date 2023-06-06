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МИД заявил о намерении РФ продолжить содействовать Душанбе в модернизации ВС

Лавров: РФ продолжит содействовать модернизации военно-технического комплекса Таджикистана
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Россия продолжит содействовать модернизации военно-технического комплекса Таджикистана. Об этом 6 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

«Мы будем продолжать оказывать соответствующее содействие Душанбе. Все запланированные объемы будут реализованы», — отметил Лавров.

Сироджиддин Мухриддин отметил, что страны связывают отношения стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурной и других областях. Лавров же подчеркнул, что Россия и Таджикистан будут продолжать координацию на международной арене, «как и положено союзникам».

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Ранее, 5 июня, Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане заявил, что Запад постоянно ищет новые направления, чтобы «раздражать» Москву. Он подчеркнул, что к этому моменту открыто многими политологами и некоторыми политиками заявляется цель расчленения Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин 2 июня обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности страны в ответ на попытку недоброжелателей раскачать ситуацию. Он заявил, что необходимо сделать всё, чтобы «ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать».

До этого, 24 мая, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости построения единой архитектуры международной безопасности из-за западного курса, который направлен на разрушение основ и ценностей.

В тот же день Путин отметил, что обстановка на мировой арене сегодня характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Москва, по его словам, против такого развития событий.

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