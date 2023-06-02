Путин призвал не допустить раскачивания ситуации внутри России

Президент России Владимир Путин 2 июня обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности страны в ответ на попытку недоброжелателей раскачать ситуацию.

«А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать», — добавил Путин.

Докладчиками по данному вопросу на совещании объявлены директор ФСБ России Александр Бортников и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Глава государства также предложил обсудить вопросы межнациональных отношений в стране. По его словам, это особо важная тема в связи с тем, что на территории РФ проживает 190 этносов.

Ранее, 24 мая, секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил о необходимости построения единой архитектуры международной безопасности из-за западного курса, который направлен на разрушение основ и ценностей.

В тот же день Путин заявил, что международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Россия против такого развития событий.