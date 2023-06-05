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Лавров указал на попытки Запада «раздражать» РФ на разных направлениях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Запад постоянно ищет новые направления, чтобы «раздражать» РФ. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать РФ, открывать второй и третий фронты. Уже открыто многими политологами и некоторыми политиками заявляется цель расчленения Российской Федерации», — сказал он в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.

По словам министра, сейчас западные государства пытаются реализовать свои цели за счет Центральной Азии и Закавказья, однако этим антироссийским планам «не суждено сбыться».

Ранее, 2 июня, президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности страны в ответ на попытку недоброжелателей раскачать ситуацию. Он заявил, что необходимо сделать всё, чтобы «ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать».

До этого, 24 мая, секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил о необходимости построения единой архитектуры международной безопасности из-за западного курса, который направлен на разрушение основ и ценностей.

В тот же день Путин отметил, что обстановка на мировой арене сегодня характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Москва, по его словам, против такого развития событий.

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