Охлаждающая топливо вода с ЗАЭС не имеет контакта с Каховским водохранилищем
Вода, охлаждающая бассейны отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС (ЗАЭС), не контактирует с водой из Каховского водохранилища. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук 6 июня.
«Вода, охлаждающая бассейны выдержки отработанного ядерного топлива, — это замкнутый контур, который не имеет непосредственного контакта с окружающей средой и водой Каховского водохранилища», — приводятся слова Черничука в Telegram-канале станции.
Ранее в этот день Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень после прорыва достиг 12 м.
Леонтьев также добавил, что разрушение Каховской гидроэлектростанции повлекло экологический ущерб. Также затоплена значительная часть инфраструктурных объектов.
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в свою очередь сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.
Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических «пиков» в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.