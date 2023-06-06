SMH сообщила о готовности Киева принять бронемашины Hawkei со сломанными тормозами

Австралия намерена предоставить Украине бронеавтомобили Hawkei, сообщается в материале Sydney Morning Herald 6 июня.

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что эта военная техника является главным требованием Киева от Канберры. При этом, как рассказали информаторы газеты, австралийская армия сопротивлялась поставкам бронетехники. Военные даже сослались на неисправные тормоза, в ответ на это украинская сторона парировала и дала понять — этот дефект не критичен.

Как утверждает издание, договоренность между украинской и австралийской стороной относительно передачи бронемашин достигнута, однако соглашение со стороны Канберры еще не обработано. Предположительно, о новом пакете помощи объявят в преддверии июльского саммита в Вильнюсе.

Hawkei — это австралийский бронированный автомобиль весом 7 т. Он предназначен для выполнения ряда задач, включая передвижение войск, командование, управление, радиоэлектронную борьбу, связь, наблюдение и разведку. По информации издания, бронеавтомобиль «может оснащать норвежско-американскую систему ПВО, которая защищает Белый дом».

Украинская сторона, наряду с желанными Hawkei, с конца зимы пытается получить американские истребители F-16, которые стоят на вооружении у многих стран. На данный момент известно только о намерении государств — партнеров Киева предоставить эти военные самолеты, конкретных соглашений по этой теме не было. Вместе с тем европейские государства хотят обучить украинских пилотов навыкам управления западными самолетами вроде F-16 — уже есть договоренность о совместных учениях, к примеру, с Великобританией.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы существующем намерении многих государств — партнеров Киева — поставить украинской армии большое количество истребителей. По словам Зеленского, в вопросе поставки истребителей F-16 особо важна роль США, так как именно они производят эти боевые самолеты.

24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о возможных поставках истребителей F-16 Украине будет принято в зависимости от развития конфликта. По его словам, в этом вопросе следует двигаться постепенно, поскольку тема поставок истребителей «отражает долгосрочные обязательства перед Украиной».

До этого, 21 мая, президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.