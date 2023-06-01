Зеленский заявил о намерении многих стран поставить Киеву F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы существующем намерении многих государств — партнеров Киева — поставить украинской армии большое количество истребителей.

«Сегодня я услышал мощную поддержку, большое количество государств, и что важно — большое количество истребителей, которые, я уверен, в ближайшее время под лидерством Соединенных Штатов мы объединим и сделаем эту коалицию», — сообщил он на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

По словам Зеленского, в вопросе поставки истребителей F-16 особо важна роль США, так как именно они производят эти боевые самолеты.

Вместе с тем украинский лидер отметил, что Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot. По его словам, это необходимо, пока у Украины нет на вооружении современных истребителей.

Также Зеленский призвал создать щит противовоздушной обороны для всего европейского континента.

24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о возможных поставках истребителей F-16 Украине будет принято в зависимости от развития конфликта. По его словам, в этом вопросе следует двигаться постепенно, поскольку тема поставок истребителей «отражает долгосрочные обязательства перед Украиной».

До этого, 21 мая, президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.