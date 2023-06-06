МО РФ предложило оповещать о призыве по мобилизации через СМС

Министерство обороны РФ рассматривает возможность сообщать гражданам о призыве по мобилизации с помощью СМС. Соответствующий проект постановления был опубликован в понедельник, 5 июня, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уведомления о призыве предлагается размещать в личном кабинете на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», а также в личном кабинете налогоплательщика, и дополнительно направлять СМС-сообщением на абонентский номер.

Предполагается, что нововведения позволят оптимизировать процедуру информирования. В настоящий момент военные комиссариаты выписывают гражданам повестки с данными о сроках начала исполнения обязанностей по мобилизации.

Накануне сообщалось, что россияне могут получить возможность становиться на воинский учет или сниматься с него без явки в военкомат «на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах».

До этого, 17 мая, стало известно, что единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву.

Закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных вступил в силу 14 апреля. Согласно нему, военнообязанных будут оповещать о призыве с помощью как письменных, так и электронных повесток, которые будут рассылаться через «Госуслуги» или другие ресурсы в информационной системе.

Повестка в электронном или бумажном виде будет считаться врученной по истечении семи дней с момента размещения в реестре повесток.

Как отмечал депутат Андрей Картаполов, единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными. Кроме того, закон обеспечит справедливость и равенство прав граждан.