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Мэр Макеевки сообщил о погибшем после обстрела со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В результате обстрела Макеевки в Кировском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских войск, по предварительной информации, погиб мужчина 1961 года рождения. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров 5 июня.

«Ранена женщина 1983 года рождения. Доставлена в лечебное учреждение», — добавил он в своем Telegram-канале.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и некоторые населенные пункты ЛНР.

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Ранее 5 июня стало известно о гибели еще одной женщины в поселке Ольгинка ДНР в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Кроме того, в Волновахе ранен мужчина 1967 года рождения.

2 июня Ключаров рассказал о гибели двух мирных жительниц поселка Лесной Червоногвардейского района в Макеевке. Кроме них пострадал ребенок 2019 года рождения, малыша госпитализировали.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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