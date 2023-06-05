Женщина погибла в поселке Ольгинка в ДНР в результате обстрела ВСУ

Женщина погибла в поселке Ольгинка в Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июня по состоянию на 15:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ольгинка (Волновахский район), по ул. Комсомольской, 52 погибла женщина 1937 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Там также сообщили о ранении в результате обстрела мужчины 1967 года рождения в Волновахе.

Ранее в этот же день военкор «Известий» показал сгоревший после обстрела ВСУ дом в Горловке, центральный район которой боевики обстреливают второй день подряд. По предварительной информации, по этому району было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град».

Вечером 4 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела националистами повреждения получило здание Центра технического творчества. 3 июня Приходько заявил, что три мирных жителя пострадали в результате обстрела города.

Украинская армия продолжает обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.