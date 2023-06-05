Реклама
Прямой эфир
Политика
Правительство продлило упрощенный ввоз лекарств в Россию до конца 2024 года
Общество
В Приамурье возбудили дело против судьи турнира по ММА после смерти мальчика
Армия
Росгвардия обнаружила семь беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
Гросси заявил о нарастании военной активности в зоне ЗАЭС
Экономика
Раунд консультаций между Россией и ООН по зерновой сделке пройдет 9 июня
Общество
Песков назвал фейком «обращение Путина» по радио
Мир
В МИД РФ сообщили о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки
Мир
В Индии возбудили уголовное дело после гибели людей из-за столкновения поездов
Армия
МО сообщило об активных боевых действиях «Ахмата» в центральной части Марьинки
Армия
Минобороны сообщило о неудачной попытке диверсионных групп ВСУ проникнуть в Белгородскую область
Мир
Бельгия расследует применение своего оружия украинской ДРГ в Белгородской области
Авто
Продажи АвтоВАЗа в 2023 году увеличились на 72,2%

Женщина погибла в поселке Ольгинка в ДНР в результате обстрела ВСУ

0
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина погибла в поселке Ольгинка в Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июня по состоянию на 15:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ольгинка (Волновахский район), по ул. Комсомольской, 52 погибла женщина 1937 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Там также сообщили о ранении в результате обстрела мужчины 1967 года рождения в Волновахе.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

Ранее в этот же день военкор «Известий» показал сгоревший после обстрела ВСУ дом в Горловке, центральный район которой боевики обстреливают второй день подряд. По предварительной информации, по этому району было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град».

Вечером 4 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела националистами повреждения получило здание Центра технического творчества. 3 июня Приходько заявил, что три мирных жителя пострадали в результате обстрела города.

Украинская армия продолжает обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023