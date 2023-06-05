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В Оренбуржье нет пострадавших от сидра-убийцы

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Пострадавших от употребления пивного напитка «Мистер Сидр», которым отравились жители нескольких российских регионов, в Оренбургской области нет. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает «Урал56.Ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Сидра-убийцы в магазинах Оренбуржья также не обнаружено. Бизнесменам и предприятиям, реализующим спиртные напитки, разосланы предупреждения на предмет выявления и изъятия суррогата.

При обнаружении опасного алкоголя в торговых точках необходимо незамедлительно сообщить в региональный Роспотребнадзор. Также в ведомстве привали не употреблять «Мистер Сидр» до выяснения всех обстоятельств, отмечает РИА «Оренбуржье».

Сейчас известно о 16 случаях летального исхода в результате отравления в Ульяновской области, еще двух — в Самарской. Врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

МВД со своей стороны сообщило, что в Самаре полицейские остановили фуру, которая ехала на склад за 810 л сидра «Мистер Сидр». Производится изъятие алкоголя. На дорогах региона работают патрули ГИБДД, которые проверяют автомобили на предмет провоза контрафактного алкоголя.

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