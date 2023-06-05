Российская полиция отмечает 305 лет со дня образования

Российской полиции сегодня исполняется 305 лет. Образование структуры учредил своим указом Петр I. 5 июня 1718 года для сотрудников издали руководящий документ. С 1722-го полицейские участки начали открываться в Москве и других крупных городах Российской империи, передает телеканал «Известия». Большинство офицеров имели опыт военной службы. Полиция и армия следовали единому нравственному кодексу. Сотрудники честно выполняли долг и хранили верность присяге. В сентябре 1802 года полицию включили в состав МВД.

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