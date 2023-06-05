Правительство обязало иностранных инвесторов согласовывать вылов скумбрии и трески

Иностранные инвесторы будут согласовывать с правительственной комиссией добычу некоторых видов рыбы и морепродуктов, список которых утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина 5 июня.

«Это позволит усилить контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства как стратегически значимой отрасли экономики России», — говорится в сообщении правительства.

Всего в перечень вошли 47 видов рыбы и морепродукты в трех рыбохозяйственных бассейнах: Северном, Западно-Сибирском и Дальневосточном. Согласно документу, инвестор сможет добывать не более 35% от объема допустимого улова того или иного вида. Сам объем устанавливается рыбохозяйственным бассейном.

Ограничения коснутся в том числе трески, скумбрии, краба камчатского, тихоокеанской сельди, минтая и мойвы.

Ранее, 21 января, в посольстве Японии в Москве заявляли, что страна намерена добиться проведения переговоров с Россией по рыбному промыслу в районе южных Курильских островов.

В посольстве отметили, что с 1998 года, с момента заключения этого соглашения, стороны поддерживали и развивали рыбный промысел вокруг южных островов Курильской гряды на взаимовыгодной основе.

Известно, что еще летом прошлого года Москва приостановила реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области рыбного промысла до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.