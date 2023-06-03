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Живое в уголок: в российской сити-ферме будут растить рыб, кроликов и овощи

Как новые технологии помогут получать свежие продукты в условиях города
Фото: Московский Политех
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Российские инженеры создали компактную ферму для выращивания в городских условиях овощей, рыбы и кроликов. Все три блока объединены в одну систему. Продукты жизнедеятельности животных перерабатываются в удобрения и служат питанием для растений. Все процессы на установке автоматизированы, человеку достаточно посещать ее раз в неделю. В будущем разработчики намерены создать модули для выведения улиток и грибов. По словам представителей ресторанной отрасли, предприятия общественного питания готовы использовать подобные сити-фермы, чтобы предложить своим гостям свежие продукты.

Огород в шкафу

Группа разработчиков Московского политеха предложила новый подход к проектированию сити-ферм. Они сконструировали установку, которая позволяет в рамках одной системы объединить модули для выращивания растений, рыб и животных. Так, в состав исследовательского прототипа их изобретения вошли блоки для зелени, кроликов и карпов. При этом изобретателям удалось свести к минимуму отходы производства за счет их переработки в удобрения и повторного использования. Большую часть времени установка функционирует автоматически. Для нормальной работы человеку достаточно посещать ее раз в неделю.

Московский Политех
Фото: Московский политех

Сити-ферма, которую мы разрабатываем, ориентирована на частных производителей сельхозпродукции и на различные предприятия, в том числе на рестораны. Благодаря ей они смогут радовать посетителей продуктами с собственной грядки, — сказала руководитель проекта «Вертикальная ферма», доцент Центра проектной деятельности Московского политеха Мария Фокина.

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Высота экспериментальной установки — 1,5 м, ширина — 1 м, а глубина — около 50 см. Однако при желании ее можно сделать любых размеров. Все модули оснащены искусственным освещением, электронными датчиками для удаленного контроля состояния сити-фермы и системой связи для передачи данных с них.

Для выращивания овощей разработчики использовали гидропонную технологию, когда корни растения помещаются в трубу, в которую поступает проточная вода с питательными веществами. Продукты жизнедеятельности рыб с высоким содержанием азота (один из основных элементов удобрений) автоматически перерабатываются и поступают в блок к овощам в качестве питания.

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Фото: Московский политех

Вода и корм для кроликов и обитателей аквариума подаются автоматически. Сухие отходы животных затем также подвергаются переработке и в специальном блоке превращаются в компост. Для обеспечения установки водой можно подключить ее к водопроводу либо заливать ее вручную. По словам разработчиков, при использовании таких ресурсов с помощью системы фильтрации можно организовать и полностью замкнутый цикл.

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Технологию можно использовать и для выращивания других некрупных животных, например перепелов или улиток, которые признаны в России сельскохозяйственными. В планах разработчиков создать блок для выращивания грибов. Это достаточно сложная задача, так как для правильного развития этих организмов необходимо соблюдение довольно жестких требований по качеству воздуха в производственном помещении.

Кроме гидропоники, инженеры хотят применять и аэропонику. Это метод выращивания сельхозкультур, когда корни растения располагаются в вертикальной трубе, образуя своеобразную елочку, а питательный раствор подается путем орошения через форсунки.

Фото: Московский политех

Специалисты политеха также используют сити-ферму для проведения различных экспериментов. Например, они изучили, как различные режимы освещения влияют на рост растений в гидропонном модуле на разных стадиях их развития — от семечки до взрослого побега. В будущем ученые намерены исследовать эффективность различных питательных растворов с добавлением отфильтрованных отходов рыб и без них, а также определить наиболее оптимальные параметры и условия работы системы.

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Простор для кроликов

Ученые не случайно выбрали кроликов для своих экспериментов. В разработке методов эффективного разведениях этих животных заинтересован индустриальный партнер политеха — Научно-исследовательский центр экспериментального растениеводства «ЭКЗОБИО».

— У нас есть проект создания хозяйства замкнутого цикла для города. Для того чтобы правильно подобрать корм для животных, его необходимо протестировать. И нам нужны кролики для проведения испытаний. К тому же кролики достаточно быстро растут. В условиях города они содержатся в клетках, что минимизирует количество болезней в отличие от сельской местности, где происходит выгул. Также нам важно правильно подобрать клетки по размеру, потому что содержание в слишком тесных условиях нарушает психику животных и не позволяет самкам давать нормальное потомство, — сказала заместитель директора по науке НИЦЭР «ЭКЗОБИО» Ольга Миронова.

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Фото: Московский политех

По словам специалиста, нужно добиться, чтобы кролик был на самообеспечении, обогащая грунт и выращивая себе пищу. Такой проект был бы интересен предприятию в дальнейшем.

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Если ферма обеспечит постоянное высокое качество продукции, которая при этом будет обладать всеми необходимыми документами и сертификатами, то рестораны наверняка будут ею пользоваться, считает гастроботаник, специалист по использованию необычных овощей и растений в гастрономии Андрей Колодяжный.

У продукции для ресторанов должны быть в порядке все бумаги, поэтому мы не всегда можем покупать что-то у частников. Если это проблема будет решена и мы сможем пользоваться сити-фермами, как во Франции или Испании, это будет здорово, — сказал Андрей Колодяжный

Предприятия общественного питания заинтересованы в выращивании овощей, грибов, кроликов, кур и многих других продуктов, резюмировал специалист.

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