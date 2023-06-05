Спасатели из Карелии помогут тушить лесные пожары в ХМАО

Десантники-пожарные из Карелии будут бороться с лесными возгораниями в другом российском регионе. 30 специалистов отправили в Ханты-Мансийский автономный округ.

ИА «Карелinform» со ссылкой на региональное минприроды пишет, что сейчас в Югре горит более 9 тыс. га леса, действует режим ЧС. Приближается сезон гроз, что может осложнить ситуацию с природными пожарами.

В Кондинском районе Югры для ликвидации возгораний задействовали сотрудников региональной «Авиалесоохраны» и лесопожарных формирований региона, а также арендаторов лесных участков и добровольцев.

К тушению привлечена спецтехника, в том числе вертолеты Ка-32 и Ми-8. Ликвидация лесных пожаров осложняется сильным ветром.