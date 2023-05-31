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Режим ЧС ввели в лесах Кондинского района ХМАО из-за пожаров

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Фото: ТАСС/МЧС России по ХМАО-Югре
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В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом региональный департамент недропользования и природных ресурсов сообщает в своем Telegram-канале.

«С учетом лесопожарной обстановки в Кондинском районе введен режим ЧС в лесах муниципального характера», — говорится в сообщении.

30 мая в Кондинском районе ликвидировали три возгорания, в том числе пожар площадью 42 га в 2 км от поселка Половинка. По данным на 9:00 31 мая, продолжается тушение 11 лесных пожаров общей площадью 1147,1 га. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, пишет ИА «Ура.ру».

В ликвидации возгораний на территории района задействованы сотрудники «Авиалесоохраны» Югры и лесопожарных формирований региона, а также арендаторы лесных участков и добровольцы. К тушению привлечена спецтехника, в том числе вертолеты Ка-32 и Ми-8.

Ликвидация лесных пожаров осложняется сильным ветром. Режим ЧС позволит оперативно привлекать и перебрасывать из других районов региона необходимые для тушения силы и средства.

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Риски возникновения пожаров высоки в 22 регионах страны

Ранее в мае научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что с 31 мая опасные волны тепла ожидаются в нескольких регионах России. По его словам, жителей Урала, Сибири и Поволжья на этой неделе ожидает нетипичная жара. Температура будет превышать норму на восемь градусов.

Это климатическое явление может свести на нет усилия по тушению природных пожаров, с которыми сейчас, по данным Рослесхоза, борются в Свердловской и Тюменской областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.

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