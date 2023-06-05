Лукашенко заявил о невозможности ограничить движение грузов между РФ и Белоруссией

Попытки Запада ограничить движение грузов железнодорожным и автотранспортом между Россией и Белоруссией были обречены на провал. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в понедельник, 5 июня.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссию и Калининградскую область связывают давние, прочные отношения во всех сферах — в экономике, транзите, культуре, науке и образовании, а также родственных связях.

«Предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Белоруссии — эта попытка была обречена на провал», — заявил Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Он добавил, что, как бы западные страны ни пытались разделить Белоруссию и Калининградскую область искусственными барьерами, сделать этого не получится.

Более того, по словам белорусского лидера, такие попытки опасны для той стороны, которая выступает с подобными инициативами. По мнению Лукашенко, таким образом развязывается экономическая (и не только экономическая) война, которую Белоруссии и России «безумцы на Западе пытаются объявить уже не в первый раз».

«Потом пусть не обижаются. Мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы — Белоруссии и России. Пока с трудом, но удается как-то терпеть все эти выходки. Но бесконечно это продолжаться не может», — сказал белорусский лидер.

Ранее, 1 июня, Лукашенко заявил, что военно-политическая обстановка вокруг Содружества Независимых Государств (СНГ) всё более обостряется. По его словам, «крупные игроки» вокруг России, Белоруссии, стран Центральной Азии пытаются «растащить» эти страны и необходимо не допустить этого.

За день до этого, 31 мая, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что Минск надеется на то, что договоренность с Москвой о размещении в республике тактического ядерного оружия (ТЯО) охладит воинственную риторику западных стран и Украины. Он также указал, что мер, принимаемых белорусскими Вооруженными силами (ВС), в том числе совместно с Россией, на данном этапе достаточно.

25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию республики. При этом он не уточнил, находятся ли ядерные боеголовки уже на территории республики или нет.

Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта.