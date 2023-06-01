Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили об усилении группировки ВСУ под Серебрянским лесничеством
Происшествия
ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по Херсонской области
Общество
Режиссера Панфилова сняли с аппарата ИВЛ
Общество
Белгородский оперштаб опроверг данные о прорыве ВСУ в регион
Армия
Огнем РСЗО «Смерч» был поражен пункт управления ВСУ на запорожском направлении
Мир
В США предрекли рецессию независимо от повышения потолка госдолга
Происшествия
Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Армия
В войска начали поставлять новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Пародист»
Общество
Названы города России с самыми доступными однокомнатными квартирами
Мир
Посол опроверг решение Турции селить туристов из РФ и Украины в разные отели
Мир
Столтенберг сообщил о выдвижении 700 военных НАТО в Косово
Общество
Глава МВД наградил оказавших содействие полицейским детей и подростков

Лукашенко указал на обострение военно-политической обстановки вокруг СНГ

Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ серьезно обострилась
0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военно-политическая обстановка вокруг Содружества Независимых Государств (СНГ) всё более обостряется, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня в ходе 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников блока.

«Военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться», — сказал белорусский лидер.

По его словам, «крупные игроки» вокруг России, Белоруссии, стран Центральной Азии пытаются «растащить» эти страны.

«Мы этого не должны допустить», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он также отметил, что все страны, участвующие в СНГ, серьезно воспринимают совет Минска.

«И то, что все руководители органов безопасности прибыли в Беларусь, говорит о том, что вы видите, что происходит вокруг наших границ, и вы понимаете, что может быть», — добавил президент Белоруссии.

Обменный ресурс: Путин и Лукашенко обсудили оборону Союзного государства
Как создается общая концепция безопасности и какими заявлениями белорусский лидер удивил журналистов

В середине мая Лукашенко указал на угрозу глобального конфликта из-за действий НАТО. По его мнению, Запад идет на эскалацию напряженности и признается, что готовится к войне.

Тогда же в Белоруссии перевели войска противовоздушной обороны (ПВО) в степень боевой готовности номер один. При этом Лукашенко подчеркивал, что обстановка в Белоруссии не носит критического характера.

Ранее, 9 мая, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявили о готовности армии дать отпор при нарушении рубежа государства.

Лукашенко подчеркнул, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023