Лукашенко указал на обострение военно-политической обстановки вокруг СНГ

Военно-политическая обстановка вокруг Содружества Независимых Государств (СНГ) всё более обостряется, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня в ходе 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников блока.

«Военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться», — сказал белорусский лидер.

По его словам, «крупные игроки» вокруг России, Белоруссии, стран Центральной Азии пытаются «растащить» эти страны.

«Мы этого не должны допустить», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он также отметил, что все страны, участвующие в СНГ, серьезно воспринимают совет Минска.

«И то, что все руководители органов безопасности прибыли в Беларусь, говорит о том, что вы видите, что происходит вокруг наших границ, и вы понимаете, что может быть», — добавил президент Белоруссии.

В середине мая Лукашенко указал на угрозу глобального конфликта из-за действий НАТО. По его мнению, Запад идет на эскалацию напряженности и признается, что готовится к войне.

Тогда же в Белоруссии перевели войска противовоздушной обороны (ПВО) в степень боевой готовности номер один. При этом Лукашенко подчеркивал, что обстановка в Белоруссии не носит критического характера.

Ранее, 9 мая, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявили о готовности армии дать отпор при нарушении рубежа государства.

Лукашенко подчеркнул, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.