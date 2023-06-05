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Тихоокеанский флот начал учения в акваториях Японского и Охотского морей

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Фото: Министерство обороны РФ
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Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВС РФ приступили к отработке задач в рамках учения в акваториях Японского и Охотского морей. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщило Министерство обороны России.

«В учении группировки сил ТОФ задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс. военнослужащих», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны также сообщили, что в ходе учений корабельные тактические группы вместе с морской авиацией будут осуществлять поиск и слежение за подводными лодками условного противника.

Военнослужащие отработают организацию противовоздушной обороны (ПВО) отрядов кораблей и вопросы организации материально-технического обеспечения (МТО) сил в море, добавили в военном ведомстве.

Оперативные учения разнородных сил ТОФ проводятся под руководством адмирала Виктора Лиины в соответствии с планом на 2023 год и будут проходить с 5 по 20 июня.

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Ранее, 20 апреля, Минобороны РФ сообщило, что завершена внезапная проверка боеготовности ТОФ, части ВКС России и подразделений обеспечения. Отмечается, командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах.

Всего во внезапной проверке ТОФ, которая началась 14 апреля, приняли участие более 25 тыс. военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок. Сейчас привлекаемые к внезапной проверке войска (силы) Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 апреля заявлял, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности вооруженных сил. Он подчеркнул, что данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.

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