В США церковь загорелась после удара молнии

В Спенсере штата Массачусетс после удара молнии загорелась 160-летняя церковь. Об этом сообщил телеканал ABC News 4 июня.

На кадрах показано, как огонь охватил башню, которая впоследствии упала, пробив остатки кровли. Власти сообщили, что во время инцидента никто не пострадал, так как в момент пожара она была пустой. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как передает New York Post, здание было построено с использованием дерева, из-за чего постройка могла быстро загореться и сгореть дотла.

Ранее, 4 июня, удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе в Луизиане в США. Информации о пострадавших не поступало.