Бывший врач Белого дома заявил о плохой профпригодности Байдена для управления страной

Президент США Джо Байден не может оставаться на посту главы государства из-за своих физических и умственных показателей. Таким мнением поделился бывший врач Белого дома Ронни Джексон 4 июня в интервью Fox News.

Его высказывание связано в том числе с очередным падением Байдена на сцене в ходе публичного выступления.

«Часть работы президента Соединенных Штатов состоит в том, чтобы внушать доверие и осуществлять власть, а он этого не делает. Он не может этого сделать, так как слишком стар для этого, и я думаю, что это позор», — поделился Джексон.

По его словам, страна, имея такого лидера во главе государства, ставит угрозу свою национальную безопасность. Решение Байдена баллотироваться на выборах 2024 года — злоупотребление служебными полномочиями, считает Джексон.

Он также добавил, что буквально «молится» о том, чтобы Байдена не переизбрали.

1 июня Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии Военно-воздушных сил (ВВС) США. Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. Подняться американскому лидеру помогла подняться его охрана.

После церемонии вручения дипломов в тот же день с Байденом произошла еще одна неприятность. Прибыв к Белому дому на вертолете, он ударился головой о дверь при выходе из салона.

Тогда же кандидат от Республиканской партии на пост президента США и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли усомнилась в силах Байдена закончить второй президентский срок.

Похожий инцидент с падением американского президента произошел в феврале. Тогда Байден споткнулся и упал на трапе самолета при отлете из Варшавы.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан.