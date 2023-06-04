В Хабаровском крае вырос товарооборот с Китаем
В Хабаровском крае вырос товарооборот с Китаем. Грузопоток увеличился через пункт пропуска Покровка – Жаохэ в Бикинском районе региона. Например, за весь летний сезон прошлого года было перевезено почти 1700 т. В мае этого года грузопоток составил уже более 1740 т. В обоих направлениях проследовала 91 машина, сообщает телеканал «Известия». Погранпереход возобновил работу летом прошлого года после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса.
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