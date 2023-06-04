Политолог указал на отсутствие гарантий для экономики США после поднятия госдолга

Увеличение потолка госдолга в Соединенных Штатах Америки является единственным средством, которое американская элита в настоящих условиях могла предложить для сдерживания разрушительных процессов в экономике, однако это не гарантирует ее спасение. Такое мнение высказал в воскресенье, 4 июня, в беседе с «Известиями» руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Несомненно, увеличение правительственного долга в Соединенных Штатах является единственным средством, которое может сейчас американская элита предложить хотя бы для сдерживания разрушительных процессов. И в некоторых сферах даже для улучшения ситуации. Это военное производство, отчасти финансовая область», — отметил Колташов.

По его словам, правительство США таким образом получило «полтора триллиона долларов из воздуха» на 2023 год.

В то же время эксперт указал на то, с поднятием планки госдолга в США продолжит действовать механизм «наркотической зависимости», которая разрушает американскую экономику.

Политолог отметил, что в США на фоне банковского кризиса коммерческие вложения в недвижимость упали на 50% в текущем году, что свидетельствует о том, что на рынке скоро останутся только настоящие покупатели, те кому на самом деле нужно жилье, которое без кредитов они приобрести не смогут.

«В общем, продолжится снижение цен на американскую недвижимость, что вообще для Соединенных Штатов равносильно кризису. Весь процесс в целом можно описывать как деградация американской экономики», — сказал Колташов.

По его словам, экономика США «глубоко нездорова» и подписание закона о госдолге вовсе не гарантирует ее спасения.

«Американская экономика идет по наклонной шаг за шагом», — заключил политолог.

Американский лидер Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США днем ранее, 3 июня. Предполагается, что документ приостанавливает лимит государственного долга до 1 января 2025 года. И увеличивает его со 2 января 2025 года. В тот же день Байден заявил о предотвращении экономического краха в США благодаря достигнутой договоренности о повышении потолка госдолга. Президент подчеркнул, что власти сокращают расходы и дефицит, защищая при этом, например, социальное обеспечение и инвестиции в инфраструктуру.

Вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен, в свою очередь, заявил 1 июня, что США ждет рецессия, несмотря на повышение потолка госдолга. Расмуссен рассматривает повышение потолка госдолга как политический механизм, так как США по-прежнему должны выплатить его.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.