Кандидат в президенты США Хейли проговорилась о желании заключить союз с Россией

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что силам США необходимо объединиться с неевропейскими странами, включая Россию, для укрепления глобальной безопасности. На ее высказывание обратило внимание 3 июня агентство Associated Press (AP).

«Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, а затем нам нужно объединиться с другими — Россией, Австралией, Японией, Израилем», — сказала Хейли, чьи слова приводит агентство.

Позднее это замечание Хейли члены ее предвыборного штаба охарактеризовали как оговорку, передает «Газета.Ru».

Так, по словам пресс-секретаря Хейли Кена Фарнасо, упоминание России является «забавной и очевидной оговоркой». Он заявил, что никто не выступает так жестко по отношению к России, как Хейли.

Хейли в феврале заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах США, которые пройдут в 2024 году. Она относится к Республиканской партии, поэтому за право стать кандидатом ей придется побороться с губернатором Флориды Роном Десантисом и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Ранее, 16 мая, вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» поделился мнением, что Трамп пытался восстановить отношения США и России, однако у него не получилось этого достичь из-за процветающей коррупции в американских спецслужбах — ФБР и ЦРУ, которые были политически предвзяты по отношению к Москве.

В апреле Трамп назвал умнейшими лидеров РФ, КНР и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону на телеканале Fox News. Он подчеркнул, что «эти люди лучшие в своей игре».

Ранее, в октябре 2022 года, Трамп отмечал, что риторика правительства нынешнего президента США Джо Байдена стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине. Он указал, что конфликт мог бы и не состояться, если бы он находился на посту президента.