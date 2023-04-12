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Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал лидеров России, Китая и Северной Кореи умнейшими людьми. Такое мнение он выразил во вторник, 11 апреля, в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону на телеканале Fox News.

«Эти люди — лучшие в своей игре. <...> Парни в США не такие и никогда такими не были», — сказал Трамп.

При этом он отметил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина блестящим, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — лучшим, а президента РФ Владимира Путина — очень умным.

Бывший глава Белого дома также подчеркнул, что США могли бы взаимовыгодно работать с Россией, однако инициированное демократами расследование о вмешательстве Москвы в выборы в 2016 году помешало этому.

«У меня были очень хорошие отношения с ним [Путиным]. Но было очень сложно из-за фейкового расследования по России», — указал он.

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Ранее, 13 марта, Трамп также в эфире Fox News отрицательно ответил на вопрос о необходимости сменить власть в России, предложив сделать это в Вашингтоне. Тогда же Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.

До этого, 4 марта, бывший американский лидер также пообещал решить конфликт на Украине за сутки в случае своего переизбрания. Однако он отказался сообщить, в чем именно состоит его план. Трамп отметил, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

В конце февраля Трамп огласил на митинге своих сторонников во Флориде очередное предвыборное обещание — в случае переизбрания на пост главы государства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому «в ту же ночь».

16 ноября 2022 года Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Он пояснил, что сделал это, чтобы «вновь сделать Америку великой и величественной».

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