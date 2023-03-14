Трамп призвал США задуматься о смене власти в Белом доме вместо Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос о необходимости сменить власть в России, предложив сделать это в Вашингтоне. Об этом он заявил 13 марта телеканалу Fox News.

«Нет. Мы должны поддержать смену режима в США, это гораздо важнее. Администрация Джо Байдена — это те, кто втянул нас в эту неразбериху», — сказал Трамп.

Также в ходе интервью он раскрыл условие для выделения помощи Киеву. По его словам, лимиты на нее будут зависеть от его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп также считает, что конфликт на Украине является национальным стратегическим интересом Европы, а не США.

13 марта Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.

Ранее, 4 марта, бывший американский лидер также пообещал решить конфликт на Украине за сутки в случае своего переизбрания. Однако он отказался сообщить, в чем именно состоит его план. Трамп отметил, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

20 февраля Трамп огласил на митинге своих сторонников во Флориде очередное предвыборное обещание — в случае переизбрания на пост главы государства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому «в ту же ночь».

До этого, 16 ноября 2022 года, Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Он пояснил, что сделал это, чтобы «вновь сделать Америку великой и величественной».