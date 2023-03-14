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Трамп раскрыл условие для выделения помощи Украине

Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с Путиным
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 марта, заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал Fox News.

Трамп считает, что конфликт на Украине является национальным стратегическим интересом Европы, а не США. «Европа должна платить», — ответил экс-президент на вопрос о том, каковы лимиты на помощь, которую он готов направить Киеву.

Бывший американский лидер также выступил против поддержки смены режима в РФ и отметил, что санкции в ее отношении были не эффективны.

В 2024 году Дональд Трамп вновь собирается баллотироваться в президенты США.

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Ранее, 13 марта, Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.

4 марта бывший американский лидер пообещал решить конфликт на Украине за сутки в случае своего переизбрания. Однако он отказался сообщить, в чем именно состоит его план. Трамп отметил, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

20 февраля Трамп огласил на митинге своих сторонников во Флориде очередное предвыборное обещание — в случае переизбрания на пост главы государства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому «в ту же ночь».

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