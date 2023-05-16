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В США назвали политическую предвзятость причиной ухудшения отношений с Россией

Американский политолог Расмуссен: отношения России и США не теплеют из-за предвзятости ЦРУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пытался восстановить отношения США и России, однако у него не получилось этого достичь из-за процветающей коррупции в американских ведомствах, которые были политически предвзяты по отношению к Москве. Такое мнение высказал «Известиям» вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен во вторник, 16 мая.

«Трамп хотел улучшить отношения, но им манипулировали с помощью домыслов о конспирации, о России. <...> И в результате у него было мало путей, по которым он мог пойти. Это не значит, что он обязательно хотел так поступать, но его руки были связаны. Это политическое самоубийство», — указал Расмуссен.

По словам политолога, американские ФБР и ЦРУ сильно предвзяты к России, из-за чего отношения между США и Россией не теплеют. От отметил, что многие агенты в начале службы просто выполняют свою работу, однако очень быстро оказываются под влиянием политической среды.

«Это данность. Так что да, эти организации политически предвзяты. Директор ЦРУ, генеральный прокурор, директор ФБР — всё это политические должности, назначения на которые происходит в контексте политики», — подчеркнул Расмуссен.

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Трамп планирует переизбираться на пост главы государства на предстоящих в США выборах в 2024 году. Он известен своей критикой действующего президента Джо Байдена.

11 апреля Трамп назвал умнейшими лидеров РФ, КНР и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону на телеканале Fox News. Он подчеркнул, что «эти люди — лучшие в своей игре».

Ранее, 8 октября 2022 года, Трамп заявил, что риторика правительства Байдена стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине. Он указал, что конфликт мог бы и не состояться, если бы он находился на посту президента.

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