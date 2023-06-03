Более 260 человек погибло из-за столкновения поездов в Одише

Железные дороги Индии отменили почти 50 рейсов из-за столкновения поездов в Одише. Число погибших при крушении достигло 261, сообщил представитель Юго-Восточной железной дороги. На месте катастрофы завершили спасательную операцию. Специалисты начинают восстановительные работы, передает телеканал «Известия». Посольство России в Нью-Дели выразило соболезнования семьям жертв. Как передает телеканал NDTV, премьер Индии Нарендра Моди созвал совещание в связи с крушением поезда. В заседании примут участие представители железных дорог. Премьер-министр обсудит варианты дополнительной помощи пострадавшим в аварии. В Индии объявили день траура из-за железнодорожной катастрофы. В субботу в штате Одиша запрещены все праздничные и увеселительные мероприятия. Семьям погибших и пострадавшим выплатят компенсации. По информации властей, катастрофа в районе станции Баханага стала одной из самых крупных в истории.

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