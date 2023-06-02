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Активисты «Народного фронта» помогают вывозить жителей Шебекино

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Фото: Общероссийский Народный фронт
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Активисты Народного фронта помогают вывозить жителей Шебекино Белгородской области, попавших под обстрел со стороны украинских боевиков.

Оперативная группа «Народного фронта» привезла в город воду и гуманитарную помощь. В первую очередь из населенного пункта вывозят людей, которые по состоянию здоровья не могут уехать сами, рассказал представитель движения в регионе Александр Шошников.

«<...> Город постоянно подвергается обстрелам. Буквально 30 минут назад была обстреляна дорога в город. А сейчас к нам обратились мама с дочкой, они были [вывезены] из Шебекино на «Белгород-Арену», но попросили забрать своего дедушку, он незрячий. Приехали в его дом, который находится на территории, прилегающей к городу, для того чтобы его вывезти», — поделился он.

Местные жители благодарят активистов за помощь. Так, жительница Шебекино Валентина отметила, что людей из города вывозят, «рискуя своей жизнью на обычных машинах и на броневиках».

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Обстрелы Шебекина украинскими военными начались в конце мая. При атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж. Обстрелы продолжились и 1 июня, тогда сообщалось о восьми пострадавших, погибших не было. По состоянию на 2 июня известно о 16 пострадавших.

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