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Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2024 год
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Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2024 год

Губернатор Калужской области Шапша сообщил о переносе фестиваля «Нашествие» на 2024 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Калужской области в начале августа, перенесен на 2024 год. Об этом 2 июня сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Фестиваль откладывается — переносим «Нашествие» в Калужской области на 2024 год», — говорится в сообщении главы региона в его Telegram-канале.

Глава региона также сообщил, что кроме даты проведения фестиваля изменится и место, где «Нашествие» состоится в 2024 году. По словам губернатора, проведение рок-фестиваля в регионе вызвало много обсуждений среди жителей.

«С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» не то время», — подытожил губернатор.

Фестиваль «Нашествие» должен был пройти с 4 по 6 августа на новой площадке в окрестностях деревни Митяево в Калужской области.

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Председатель жюри конкурса и программный директор «Нашего радио» Игорь Паньков в беседе с журналистами РЕН ТВ 16 мая сообщил, что жюри получило 3 тыс. заявок на участие в фестивале.

В апреле организаторы музыкального фестиваля «Нашествие-2023» объявили список артистов, которые должны были выступить на мероприятии. Среди участников были группы «25/17», «Алиса», «Ария», «Жуки», «Калинов Мост», «Крематорий», «Чайф», «Чиж и компания», а также певцы Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов и Сергей Галанин.

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