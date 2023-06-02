Госсекретарь Блинкен заявил, что США не враг для россиян

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США не являются врагом для россиян. Об этом он заявил 2 июня на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки в Финляндии, обратившись к гражданам РФ.

«США — не ваш враг», — подчеркнул Блинкен в своем обращении.

При этом госсекретарь США объявил, что Соединенные Штаты никогда не стремились свергнуть действующее правительство России.

«Мы не хотели свергать российское правительство, у нас не было такой цели. Российское будущее должны выбирать россияне», — заявил Блинкен.

В заключение Блинкен объявил, что США более 30 лет работали над стабильными взаимоотношениями с Москвой.

Во время этого же выступления Блинкен заявил, что Вашингтон приветствует любую инициативу по Украине, которая приведет за стол переговоров с Россией. По его словам, США поддержат действия Бразилии, Китая и любого государства, если они помогут найти заключение «справедливого мира».

В этот же день Блинкен на мероприятии в Хельсинки также заявил, что НАТО готово принимать новых членов.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации.

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.