Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков связал призыв Украины включить ее в НАТО с нежеланием вести переговоры
Политика
Путин призвал не допустить раскачивания ситуации внутри России
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о смерти мужчины в результате обстрела ВСУ
Армия
Военный эксперт оценил слова Уоллеса о сокращении оружия у Европы для помощи Киеву
Спорт
Кубок Стэнли не привезут в Россию летом 2023 года
Общество
Суд отказался снять с Максима Галкина статус иноагента
Общество
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара в Красноярском крае
Происшествия
Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Политика
В Кремле заявили о необходимости переговоров с США по вопросам ДСНВ
Мир
В Москве началась встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана
Мир
СМИ узнали о поставках неисправного американского оружия на Украину
Мир
Блинкен заявил об открытых дверях для новых членов НАТО
Сюжет:

Госсекретарь Блинкен заявил, что США не враг для россиян

Госсекретарь Блинкен: россияне — не враги для США
0
Фото: REUTERS/Lehtikuva
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США не являются врагом для россиян. Об этом он заявил 2 июня на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки в Финляндии, обратившись к гражданам РФ.

«США — не ваш враг», — подчеркнул Блинкен в своем обращении.

При этом госсекретарь США объявил, что Соединенные Штаты никогда не стремились свергнуть действующее правительство России.

«Мы не хотели свергать российское правительство, у нас не было такой цели. Российское будущее должны выбирать россияне», — заявил Блинкен.

В заключение Блинкен объявил, что США более 30 лет работали над стабильными взаимоотношениями с Москвой.

От слов к заделу: на саммите Россия – Африка обсудят мирный план по Украине
Кто из лидеров посетит Санкт-Петербург в июле этого года

Во время этого же выступления Блинкен заявил, что Вашингтон приветствует любую инициативу по Украине, которая приведет за стол переговоров с Россией. По его словам, США поддержат действия Бразилии, Китая и любого государства, если они помогут найти заключение «справедливого мира».

В этот же день Блинкен на мероприятии в Хельсинки также заявил, что НАТО готово принимать новых членов.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации.

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023