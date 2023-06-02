Блинкен заявил о поддержке любой инициативы по переговорам с Россией

Вашингтон приветствует любую инициативу по Украине, которая приведет за стол переговоров с Россией. Об этом 2 июня во время выступления в мэрии Хельсинки заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США поддержат действия Бразилии, Китая и любого государства, если они помогут найти заключение «справедливого мира».

31 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что украинский президент Владимир Зеленский решит самостоятельно, присутствовать ли России на мирных переговорах по Украине. Вашингтон не будет давить на союзника с целью возобновить переговоры, подчеркнул он.

Накануне, 30 мая, сообщалось, что Киев планирует организовать международный саммит без участия Москвы. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, участие в саммите примут государства — партнеры Украины.

В тот же день зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.