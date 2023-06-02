Блинкен заявил об открытых дверях для новых членов НАТО

НАТО готово принимать новых членов. Об этом 2 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Двери НАТО открыты для новых членов, и они будут оставаться открытыми», — сказал он на мероприятии в Хельсинки.

Днем ранее Блинкен указал, что среди членов НАТО нет разногласий по возможному принятию Украины в альянс. При этом он отметил, что все подобные решения должны приниматься на основе консенсуса всех стран-участниц.

В то же время министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в НАТО пришли к консенсусу о том, что вступление Украины в альянс не должно входить в повестку его ближайшего саммита, который будет проходить 11–12 июля в Вильнюсе.

До этого, 21 мая, канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «группы семи» (G7) заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он также обратил внимание, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации.

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.