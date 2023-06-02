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Парламент Швейцарии отклонил предложение о реэкспорте оружия Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Депутаты Национального совета (большой палаты) парламента Швейцарии отклонили инициативу парламентской комиссии по политике безопасности, предлагавшей разрешить реэкспорт оружия на Украину. Против предложения выступили 98 депутатов, поддержали— 75 парламентариев, два депутата от голосования воздержались, сообщил 2 июня портал Swissinfo.

«Закона, разрешающего реэкспорт швейцарского оружия на Украину, не будет. Национальный совет отклонил 98 голосами против 75 парламентскую инициативу, внесенную комиссией», — говорится в сообщении.

Таким образом, удалось не допустить нарушения политики военного нейтралитета Швейцарии. Основным противником предложения стала Швейцарская народная партия, занимающая большинство мест в большой палате. Против выступили и «зеленые».

В мае комитет парламента рекомендовал комитету смягчить правила экспорта военной техники на Украину. Это произошло после того, как Германия, Дания, Нидерланды и Испания попросили Швейцарию прислать боеприпасы и оружие швейцарского производства для поддержки Киева.

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Накануне швейцарский оборонный концерн Ruag подал заявку на поставку танков Leopard Украине через Германию. Концерн приобрел танки в Италии семь лет назад. Они предназначались для перепродажи или использования в качестве запасных частей.

В конце мая правительство Швейцарии поддержало предложение парламента о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard для их дальнейшей продажи Германии.

До этого, 1 мая, постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину запрещен законодательством страны. Она отметила, что поставка оружия и материалов военного назначения — это даже не вопрос нейтралита. По ее словам, подобные действия невозможны без нарушения закона.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия киевскому режиму. МИД РФ в апреле направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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