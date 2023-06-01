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Швейцарский концерн подал заявку на поставку Киеву через ФРГ танков Leopard

SRF: швейцарский концерн Ruag подал заявку на поставку танков Leopard Киеву через Германию
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Фото: Global Look Press/dpa/Armin Weigel
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Швейцарский оборонный концерн Ruag подал заявку на поставку танков Leopard Украине через Германию. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает швейцарская телерадиокомпания SRF.

Как уточняется, заявка была направлена в государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO). Компания неофициально подавала ее еще в начале года, но тогда SECO не одобрил запрос.

«Несмотря на негативные сигналы со стороны федеральных властей, Ruag официально подала заявку на экспорт (танков. — Ред.), что подтвердила пресс-секретарь Ruag Кирстен Хаммерих. Таким образом, танки должны сначала отправиться в Германию, оружейному концерну Rheinmetall, а затем на Украину», — говорится в сообщении.

По данным SRF, концерн приобрел танки в Италии семь лет назад. Они предназначались для перепродажи или использования в качестве запасных частей. В конце мая правительство Швейцарии поддержало предложение парламента о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard для их дальнейшей продажи Германии.

До этого, 1 мая, постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину запрещен законодательством страны. Она отметила, что поставка оружия и материалов военного назначения — это даже не вопрос нейтралита. По ее словам, подобные действия невозможны без нарушения закона и ситуация останется прежней, пока парламент не примет соответствующие изменения.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что официальное осуждение спецоперации, поддержка санкций ЕС, блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствуют об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

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До этого, в начале года, украинское издание «Страна.ua» посчитало, что Киев может получить до 113 танков Leopard 2. Согласно подсчетам, 18 танков должны поставить Нидерланды, по 14 Германия и Польша, до восьми Норвегия и шесть Португалия. При этом Испания выразила готовность передать Украине 53 танка Leopard 2.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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