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Правительство Швейцарии поддержало перепродажу Германии 25 танков Leopard

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Швейцария поддержала инициативу о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard, что позволит перепродать эти танки в Германию. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба швейцарского правительства.

В ведомстве указали, что вывод боевой техники из эксплуатации может быть осуществлен только в том случае, если она будет перепродана немецкому производителю.

Там также напомнили, что с просьбой о перепродаже списанных танков в феврале текущего года обратились министр экономики Германии Роберт Хабек и министр обороны Борис Писториус. Тогда они обещали, что не будут отправлять эту бронетехнику на Украину, а оставят ее в стране или у партнеров по НАТО и Евросоюзу (ЕС) для восполнения пробелов в вооружении.

Если обе палаты парламента Швейцарии одобрят списание танков Leopard, то правительство поручит главе минэкономики оценить и представить для принятия решения соответствующую экспортную декларацию.

О том, что правительство Швейцарии (федеральный совет) рассматривает возможность перепродажи 25 списанных танков Leopard немецкому производителю, стало известно 7 мая. Глава МИД страны Иньяцио Кассис заявил в интервью газете Sonntags Zeitung, что комиссия по политике безопасности Национального совета страны одобрила вывод этих танков из эксплуатации еще в марте. Так у Берна появилась возможность перепродать их Берлину.

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До этого, 1 мая, постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину запрещен законодательством страны. Она заметила, что ситуация останется прежней, пока парламент не пересмотрит этот закон.

26 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что официальное осуждение спецоперации, поддержка санкций ЕС, блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствуют об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

До этого, 23 ноября 2022 года, Швейцария ввела эмбарго на поставки РФ и Украине товаров военного назначения, объяснив это нейтралитетом.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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