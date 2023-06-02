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Десятерых детей выписали из больниц после обрушения трибун в Ростове-на-Дону

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Десятерых детей, пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, уже выписали из больниц. Об этом сообщили в пятницу, 2 июня, в пресс-службе министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

«Десять ребят, пострадавших на гребном канале «Дон», выписаны из лечебных учреждений. В настоящее время на стационарном лечении остаются восемь ребят», — указали в ведомстве.

По данным властей, один пострадавший находится под наблюдением в отделении анестезиологии и реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Состояние шести детей оценивается как удовлетворительное. Еще двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести.

Накануне помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что один из пострадавших — 12-летний подросток — бортом санитарной авиации был доставлен в Москву Он будет проходить лечение в условиях специализированного хирургического стационара. Остальных детей сотрудники Минздрава осмотрели в Ростове-на-Дону.

Всего, по данным министерства, при обрушении трибуны пострадали 37 человек, из них 24 ребенка. Женщина, которая сопровождала группу, получила серьезные травмы и скончалась в машине скорой помощи.

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Сообщение об обрушении конструкции на улице Пойменной в Ростове-на-Дону поступило в МЧС в 16:25 30 мая. В момент обрушения там шел футбольный матч в рамках детских соревнований по футболу — играли команды «Ростов» и «Батайск». Накануне в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.

Как рассказала «Известиям» местная жительница, трибуна обрушилась из-за внезапно начавшегося сильного ветра.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Позднее было возбуждено еще одно уголовное дело о халатности.

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