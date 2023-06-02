На Украине сообщили о взрывах в Киеве и в районе Черкасс
В Киеве и в районе Черкасс звучат взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН 2 июня.
По информации УНИАН в Telegram-канале, взрывы прозвучали в Харьковской области. Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины.
Ночью и утром 1 июня в нескольких областях Украины, в том числе в Харьковской, объявляли воздушную тревогу. Сигнал тревоги звучал в Киевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
До этого о взрывах в Киеве 29 мая проинформировал мэр города Виталий Кличко. По его словам, взрывы произошли в центральных районах.
С 24 февраля 2022 года РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.