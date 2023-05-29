СМИ сообщили о взрыве в Киеве

В Киеве произошло несколько мощных взрывов. Об этом 29 мая сообщило украинское издание Klymenko Time.

Отмечается, что в настоящий момент в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что взрывы произошли в центральных районах города. Он добавил, что на место уже выехали экстренные службы.

В Киевской областной военной администрации также заявили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

По данным издания Readovka, в Киеве прозвучало по меньшей мере 15 взрывов, также хлопки были слышны в Днепропетровской и Черниговской областях. Кроме того, поступила информация о дыме в районе аэропорта Жуляны.

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