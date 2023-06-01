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В Киеве и области повторно объявлена воздушная тревога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Киеве и Киевской области повторно объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на утро 1 июня.

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 7:29. Через несколько минут охватил всю область. Незадолго до этого воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ночью в украинской столице уже объявлялась воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в Киеве и области.

Информации от Минобороны России по этому поводу не поступало.

До этого о взрывах в Киеве 29 мая проинформировал мэр города Виталий Кличко. По его словам, взрывы произошли в центральных районах.

Тогда же начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что ночью того же дня в регионе было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Погибших и пострадавших не было.

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Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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